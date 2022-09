தமிழகத்தில் ஆட்சி எப்படியிருக்குண்ணே.. வடிவேலு சொன்ன பதில்! பிரஸ் மீட்டில் வகுறு முட்டுதுனு கலாய்!

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

திருச்செந்தூர்: நடிகர் போண்டா மணிக்கு உதவுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு வைகை புயல் வடிவேலு பதிலளித்துள்ளார். அது போல் தமிழகத்தில் ஆட்சி எப்படியிருக்கு என்ற கேள்விக்கும் அவர் பதிலளித்துள்ளார்.

அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு நடிகர் வடிவேல் வந்திருந்தார். அப்போது அவர் சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வெளியே வந்த போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் பின்னாடி நின்றிருந்தவர்களை சற்று கேப் விட்டு நிற்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். அப்போது உடனே யாரும் எதிர்பார்க்காமல் இருந்த போது பூரா வகுறு இடிக்குதுனு கலாய்த்தார். அப்போது அவரிடம் என்னென்ன படங்களில் நடித்து வருகிறீர்கள் என கேட்டனர்.

English summary

Actor Vadivel says about how is DMK government in Tamilnadu? He also says about his entry in to politics or not.