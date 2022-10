‘2 டீல்’.. அய்யாதுரைக்கு ‘ஓகே’ சொன்ன எடப்பாடி.. பின்னணியில் போட்ட மெகா கணக்கு.. இதுதான் கதையா?

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

தென்காசி : அய்யாதுரை பாண்டியன், எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்ததற்குப் பின்னணியில் 2 முக்கியமான டீலிங் பேசப்பட்டிருப்பதாக அதிமுக வட்டாரத்தில் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசியல் பிரமுகரும், பிரபல தொழிலதிபருமான அய்யாதுரை பாண்டியன் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவரான சேர்ந்த அய்யாதுரை பாண்டியன் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை ஏற்று அதிமுகவில் இணைந்துள்ளது பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

திமுகவில் இருந்து அமமுகவிற்கு சென்ற அய்யாதுரை பாண்டியனை பாஜக இழுக்க பிளான் போட்ட நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்ததற்குப் பின்னணியில் '2 விஷயங்கள்' இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Information is circulating in the AIADMK circles that two important deals were discussed in the background of Ayyadurai Pandian joined with Edappadi Palaniswami.