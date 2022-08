சின்ன சேலம் பள்ளியில் சான்றிதழ்களை எரித்த இளைஞர்.. ‘வீடியோவில் பளிச்’ - திருப்பூரில் தூக்கிய போலீஸ்!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் நடந்த கலவரத்தின் போது பள்ளியில் இருந்த மாணவர்களின் சான்றிதழ்களை எரித்ததாக இளைஞர் ஒருவரை தனிப்படை போலீசார் திருப்பூரில் கைது செய்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே கனியாமூரில் உள்ள பள்ளியில் நடந்த கலவரத்தில் அங்கு படித்த 2,700 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் சான்றிதழ்கள் தீயிட்டு கொழுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், வீடியோ ஆதாரத்தின் அடிப்படையில், பள்ளியில் இருந்த மாணவர்களின் சான்றிதழ்களை தீவைத்துக் கொளுத்தியதாக லட்சாதிபதி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி கலவர வழக்கில் 69 பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்.. 56 பேரின் மனுக்களை நிராகரித்த நீதிபதி!

English summary

In Kallakurichi riot, the certificates of more than 2,700 students were burnt. On the basis of video evidence, a youth has been arrested in Tirupur for burning the certificates of students during the riots.