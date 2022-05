முதல்வர் பஸ்ல போறது உலக மகா அதிசயம் இல்லையே! திமுக ஆட்சினாலே மின்தடை தானே! தஞ்சையில் பொங்கிய ஓபிஎஸ்

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : திமுக எப்போது ஆட்சிக்கு வந்தாலும் மின் தடை இருக்கும் என்பது இந்த ஆட்சியிலும் நிரூபித்துள்ளனர் எனவும், முதலமைச்சர் பொதுமக்களுடன் பேருந்தில் பயணம் செய்வது என்பது உலக மகா அதிசயம் இல்லை என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

களிமேடு கிராமத்தில் தேர் மின் விபத்தில் உயிரிழந்த 11 பேரின் குடும்பங்களையும், காயமடைந்தவர்களையும் நேரில் சந்தித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும், தமிழக எதிர்கட்சி துணை தலைவருமான ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆறுதல் கூறினர்.

அதிநவீன 6 நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் தயாரிக்கும் ‛ப்ராஜெக்ட் 75ஐ’ திட்டத்தில் பிரான்ஸ் விலகல்

பின்னர் விபத்தில் உயிரிழந்த 11 பேரது குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு லட்சமும், காயமடைந்த இருபத்தி நான்கு நபர்களுக்கு 25 ரூபாயை காசோலையாக வழங்கினார். பின்பு பாதிக்கப்பட்ட தேரினை ஆய்வு செய்த அவர், கட்சி நிர்வாகிகளிடம் அங்குள்ள நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார்.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam has said that the regime has proved that there will be power cuts whenever the DMK comes to power and that it is not a world miracle that the Chief Minister travels by bus with the public.