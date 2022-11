பிரதமர் மோடியின் இதயம் தமிழகத்திற்காகவே துடிக்கிறது.. ‘காசி தமிழ் சங்கமம்’ பற்றி அண்ணாமலை பேச்சு!

Thanjavur

oi-Vignesh Selvaraj

தஞ்சாவூர் : பிரதமர் மோடியின் இதயம் தமிழகத்திற்காக எப்போதும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

காசி தமிழ் சங்கமத்தின் முதல் நாள் பயணமான இன்று மாணவர்கள், பல்வேறு துறையினர் அடங்கிய குழு தமிழ்நாட்டில் இருந்து வாரணாசிக்குப் புறப்பட்டுள்ளது.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்விற்காக செல்லும் குழுவினரோடு ரயிலில் கலந்துரையாடினார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அண்ணாமலை, காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்வே பிரதமர் மோடியின் உணர்வு தமிழகத்தின் மீது எப்படி உள்ளது என்பதை காட்டுகிறது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சீர்காழி மழை.. மோடி ஆறுதல்கூட சொல்லல! இது இந்தியா தானே? குஜராத்தாக இருந்தால்.. அமைச்சர் மெய்யநாதன்

English summary

BJP Annamalai says that PM Modi's heart is always beating for Tamil Nadu Tamil Nadu BJP president Annamalai said that Prime Minister Modi's heart is always beating for Tamil Nadu. BJP State President Annamalai interacted with the group going for the Kashi Tamil Sangamam event in the train.