இந்த பிழைப்பிற்கு....! கோவில் கோவிலாகப் போய்..! வெளுத்து வாங்கிய அண்ணாமலை! அந்த அமைச்சரையா பேசினார்?

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : தமிழக முதல்வரை புகழ்ந்து பேச வேண்டும் என ஜீயரிடம் தமிழக இந்து சமய அறநிலையதுறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கேட்டுக் கொண்டதாகவும், இந்த பிழைப்பிற்கு கோவில் கோவிலாக போய் பிச்சை எடுக்கலாம் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தருமபுரம் ஆதீனத்தில் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வானது இம்மாத இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. திராவிடர் கழகத்தினரின் எதிர்ப்பால் ஆதினத்தை பல்லக்கில் அமர்த்தி பக்தர்கள் சுமந்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமைவாய்ந்த சைவ மடமான தருமபுரம் ஆதினத்தின் பட்டினப் பிரவேச நிகழ்வு அப்பகுதியில் பதற்ற நிலையை உருவாக்கியது

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has slammed Minister Sekar Babu for asking to jeeyar for praise the Tamil Nadu chief minister. and also says minister sekar babu going to temples and will beg