Thanjavur

oi-Udhayabaskar

தஞ்சை: கூட்டுறவு வங்கிகள் பயிர்க்கடன் வழங்குவதில் மெத்தனம் காட்டுவதாகக் கூறி தஞ்சையில் விவசாயிகள் போராட்டம் செய்தனர்.

பயிர்க்கடன் உடனே வழங்குக! கரும்பு ஆதார விலையை உயர்த்துக! தஞ்சை விவசாயிகள் போராட்டம்!

தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் முக்காடு அணிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை - நெல்லை, குமரி,தூத்துக்குடியில் மழை வெளுக்குமாம்

கரும்புக்கான ஆதார விலையை உயர்த்தித் தருமாறும் வலியுறுத்தி விவசாயிகள் முழக்கங்கள் எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Farmers in Tanjore protested against the cooperative banks' reluctance to provide crop loans and to demand compensation for farmers who had crop insurance for 2020-21. Farmers wearing headscarves took part in a protest meeting at the Tanjore District Collector's Office. They also walked out demanding higher support prices for paddy and sugarcane.