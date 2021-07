கணவன் மனைவி செய்யுற காரியமா இது.. . ஷாக்கான கலெக்டர்.. ரீட்டாவின் சேட்டையால் மிரண்டு போன தஞ்சை

Thanjavur

oi-Velmurugan P

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியரின் பெயரை பயன்படுத்தி பிரபல மருத்துவமனைகள் மற்றும் துணிக்கடைகளில் நூதன முறையில் பணம் பறிக்க முயன்ற கணவன் மனைவியை போலீசார் கைது செய்தனர். சதுரங்கவேட்டை திரைப்படம் பார்த்து இந்த நூதன மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கணவனும் மனைவியும் தெரிவித்துள்ளனர்.

தஞ்சையில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனைகள் மற்றும் துணிக்கடை நிறுவனங்களுக்கு செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தன்னை தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் என ஒருவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்.

அவர்களிடம் ஒரு சில அரசு திட்டங்களுக்கு பணம் தேவைப்படுவதாகவும் மேற்படி திட்டத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் அனுப்புமாறு கூறி வங்கி கணக்கு எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை அனுப்பி உள்ளார்.

English summary

Police have arrested a husband and wife who tried to extort money from popular hospitals and clothing stores using the name of the Tanjore District Collector.