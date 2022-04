ரொம்ப தப்பு.. தஞ்சாவூர் தேர் விபத்தை மகாமக சம்பவத்தோடு ஒப்பீடாதீங்க.. டிடிவி தினகரன் காட்டம்

Thanjavur

oi-Nantha Kumar R

தஞ்சாவூர்: ‛‛தஞ்சாவூர் மாவட்டம் களிமேட்டில் நடந்த தேர் திருவிழாவில் மின்சாரம் தாக்கி 11 பேர் பலியான சம்பவத்தை மகாமக விபத்தோடு ஒப்பீட்டு பேசுவது என்பது தவறாக முடியும்'' என அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்ெசெயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறினார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் களிமேட்டில் அப்பர்சாமி மடம் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் சித்திரை சதயவிழா நடைபெறும். இந்த ஆண்டு விழா நடந்தது.

தேர் திருவிழாவின்போது அதிகாலையில் எதிர்பாராதவிதமாக தேரின் உச்சிப்பகுதியில் உயர் அழுத்த மின்கம்பி உரசியது. இதில் ஏற்பட்ட விபத்தில் மின்சாரம் தாக்கி 11 பேர் இறந்தனர். 10க்கும் அதிகமானவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

The Comparision Of Kalimedu Chariot Accident and Mahamagam incident is not a correct think, says TTV Dhinakaran after met deceased family in thanjavur.