மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம்..ஒரே ஒரு ஏக்கம் இன்னும் இருக்கு! மாணவர்களிடம் உருகிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பதற்கு பதிலாக, தற்போது மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் என மாறிவிட்டது. எனவும், எதற்கெடுத்தாலும் கூகுள் உதவியோடு தெரிந்து கொள்வதில் கவனம் செலுத்தினால் தேடல் என்பது இல்லாத நிலை உருவாகி விடும் என தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறியுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் அருகே திருவிடைமருதூர் தாலுகா திருமங்கலக்குடி உள்ள அஸ்லாம் பொறியியல் கல்லூரியில் 9ம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா கல்லூரி தலைவர் ஜமால் முகமது இப்ராஹிம் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்ச்யில் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றி 439 இளங்கலை முதுகலை பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.

English summary

Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said that if we focus on finding out with the help of Google, search will become non-existent.