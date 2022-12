அம்பேத்கருக்கு காவி, திருநீறு.. பரபரக்க செய்த இந்து மக்கள் கட்சி நிர்வாகி! பாய்ந்தது குண்டர் சட்டம்

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில் சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரில் 67 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தன்று அவருக்கு காவி உடை, தலையில் திருநீறு போட்டு போஸ்டர் ஒட்டிய இந்து மக்கள் கட்சி பிரமுகர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.

கடந்த டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி அண்ணல் அம்பேத்கரின் 67 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டது. அந்த நாளில் அர்ஜுன் சம்பத்தின் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் முழுவதும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டன.

அர்ஜுன் சம்பத் படத்தோடு அம்பேத்கர் காவி உடை அணிந்து இருப்பதை போன்றும், அவர் தலையில் திருநீறு, குங்குமம், திருநீறு பூசி இருப்பது போலவும் போட்டோஷாப் செய்யப்பட்டு இருந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Hindu Makkal Katchi leader who wore saffron and put a poster on Annal Ambedkar on his 67th death anniversary in Kumbakonam has been arrested in a thug case.