நீதிபதிகளை அவதூறாக பேசிய வழக்கு.. தவ்ஹீத் ஜமாத் நிர்வாகியை கர்நாடக போலீசிடம் ஒப்படைத்த தமிழக போலீஸ்!

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: ஹிஜாப் போராட்டத்தில் பிரதமர் மற்றும் நீதிபதிகள் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு தஞ்சை கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்த தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் பேச்சாளரை கர்நாடக மாநில போலீசார் கர்நாடகாவுக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள அரசு PU கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இஸ்லாமிய மாணவிகள் 6 பேர் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டதால் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்டனர்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிலையங்களில் மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்றும் சீருடையை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு உத்தரவிட்டது.

English summary

Karnataka state police have taken Tamil Nadu Tawheed Jamaat spokesman Jamal usmani in custody, who was jailed on charges of slandering the Prime Minister and judges during the hijab protest.