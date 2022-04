கவலைப் படாதீங்க.. தேர் விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு சசிகலா ஆறுதல்.. அரசுக்கும் கோரிக்கை

Thanjavur

oi-Jeyalakshmi C

தஞ்சாவூர்: களிமேடு கிராமத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறினார் சசிகலா. தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த கோவில் உள்ளது, தமிழக அரசுக்கு சொந்தம் இல்லை என்றாலும், இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். இனி இதுபோல சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் அருகே களிமேடு கிராமத்தில் புதன்கிழமை அதிகாலை நடைபெற்ற தேர்த் திருவிழாவில் மின்சாரம் தாக்கியதில் 11 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 13 பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

தேர் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பாக வருவாய்த்துறை முதன்மை செயலாளர் குமார் ஜெயந்த் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

11 பேரை பலி வாங்கிய தஞ்சை தேர் திருவிழா விபத்து! எடப்பாடி, சசிகலா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல்

English summary

Former AIADMK leader VK Sasikala on Wednesday met families of the deceased in Thanjavur, who lost their lives after a temple car came in contact with a live wire during a chariot festival. Eleven people were killed in the incident.