கூல்ட்ரிங்ஸில் மிக்சான எலிபேஸ்ட்.. டாட்டா காட்டியே உயிரை விட்ட இளைஞர்.. கதறிய குடும்பம்..காரணம் பைக்

Thanjavur

oi-Jackson Singh

தஞ்சாவூர்: தந்தையிடம் பல முறை பைக் கேட்டும் அவர் வாங்கி தராததால் விரக்தியடைந்த தஞ்சாவூரை சேர்ந்த இளைஞர் எலி பேஸ்ட தின்று தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

மேலும், தான் எலி பேஸ்ட் தின்பதை வீடியோ எடுத்த அந்த இளைஞர், கடைசியாக டாடா காண்பித்துவிட்டு இறந்து போகிறார்.

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேலை நாடுகளில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்ததுமே, பிள்ளைகள் சொந்தக் காலில் நின்று தங்கள் மேல்படிப்பு செலவையும், உணவு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து கொள்வார்கள். ஆனால், கல்லூரி முடித்துவிட்டு வேலைக்கு ஏதும் செல்லாமல், தந்தை பைக் வாங்கித் தரவில்லை என்ற கோபத்தில் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் இளைஞர்களை என்னவென்று சொல்வது?

English summary

Youth in Thanjavur committed suicide by eating rat paste as his father refused to buy bike for him immediately. He filmed his suicide act too.