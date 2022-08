எடப்பாடிக்கு ஷாக்.. தட்டித் தூக்கிய ஓபிஎஸ்.. பண்ணை வீட்டில் திடீர் சந்திப்பு- உறுதி கொடுத்த ‘சேலம்’!

Theni

தேனி : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு 'ஷாக்' கொடுக்கும் வகையில், சேலம், நாமக்கல் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை பெரியகுளத்தில் சந்தித்து அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் சொந்த மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலரை தன் பக்கம் இழுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது தனது சொந்த மாவட்டத்திலேயே கோட்டை விட்டுள்ளார்.

சொந்த ஊரான தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்திற்குச் சென்றுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம், கடந்த 4 நாட்களாக தனது ஆதரவாளர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் தனது பண்ணை வீட்டில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்த ஆலோசனையில், அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து ஆதரவாளர்களிடம் கருத்துகளை ஓபிஎஸ் கேட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் இருந்து அதிமுக நிர்வாகிகள் ஓபிஸ்ஸை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.

