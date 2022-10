ஓபிஎஸ் மகனை வட்டமிடும் சர்ச்சை! சொந்த ஊரிலேயே புரட்சிப் படையா? எல்லாத்துக்கும் ‘அவர்’ தான் காரணம்?

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் மகனுமான ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் குமார் தோட்டத்தில் சிறுத்தை உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக விவசாயிகள் போராட்டம் வலுத்து வரும் நிலையில் அரசியல் காரணங்களுக்காகவே இது போன்ற போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் இதன் பின்னணியில் உட்கட்சி மோதல் இருப்பதாக கூறுகின்றனர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

பெரியகுளம் அருகே உள்ள சொர்க்கம் கோம்பை வனப்பகுதியில் ஓ.பி.எஸ் மகனான எம்.பி. ரவீந்திரநாத்க்கு சொந்தமான தோட்டம் உள்ளது. இத்தோட்டத்தின் சோலார் மின்வெளியில் சிக்கி சிறுத்தை ஒன்று சில தினங்களுக்கு முன்பு உயிர் இழந்தது.

இந்தச் சம்பவம் தற்போது சர்ச்சையாகி உள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக வனத்துறை அலுவலர்கள், ரவீந்திரநாத் தோட்டத்தில் ஆட்டுக்கிடை அமைத்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ் பாண்டியன் என்பவரை கடுமையாக தாக்கி அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

மாண்புமிகு அமைச்சர் ரவீந்திரநாத் குமார்! ஓபிஎஸ்க்கு எடப்பாடி கொடுத்த மெகா ஆஃபர்! ஆனால் ஒரு சிக்கல்?

English summary

The supporters of OPS claim that there is an intra-party conflict in the background of the farmers' protest against the death of a leopard in the garden of O. P. Ravindranath Kumar, son of O. Panneerselvam and member of the Theni parliamentary constituency.