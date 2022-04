ஸ்டாலின் என்றாலே உழைப்பு என்று சொன்னவர் கருணாநிதி...அதை கற்றுக்கொடுத்தவர் அப்பா - முதல்வர் பெருமிதம்

Theni

oi-Jeyalakshmi C

தேனி: ஸ்டாலின் பற்றி ஒரு வரியில் சொல்லுங்கள் என்று கருணாநிதியிடம் செய்தியாளர் கேட்டதற்கு ஸ்டாலின் என்றாலே உழைப்பு... உழைப்பு... உழைப்பு என்று சொன்னவர். அந்த உழைப்பைக் கற்றுக்கொடுத்தவர் கருணாநிதி என்று பெருமிதத்துடன் கூறியுள்ளார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்.

ரூ.114.21 கோடியில் புதிய 40 திட்டப் பணிகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். ஊஞ்சம்பட்டில் அரசு விழாவில் ரூ.74.21 கோடியில் 102 புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினர்.

தேனி மாவட்ட மக்களின் கனவு திட்டமான 18-ம் கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்றியது திமுக அரசுதான் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். பெரியகுளம் அருகே சோத்துப்பாறை அணை கலைஞர் ஆட்சியில் ரூ.32 கோடியில் கட்டப்பட்டது. சோத்துப்பாறை அணையால் 32 கிராமங்கள் பயன்பெறுகின்றனர் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்டாலின் சாரே சொல்லிட்டாங்க.. நாங்க எடுக்க முடியாது.. பொங்கிய பெண் போலீஸ்.. மல்லுக்கட்டிய நடத்துநர்

English summary

MK Stalin Theni visit: (தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தேனியில் பேச்சு) When a reporter asked Karunanidhi to tell him a line about Stalin, he said that Stalin meant labor ... labor ... labor. Chief Minister MK Stalin has proudly said that Karunanidhi was the one who taught him that work.