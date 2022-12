கண்ணகி கோயில் சாலை! 10 ஆண்டுகள் கண்டுக்கல ஓபிஎஸ்! 18 மாதங்களில் பச்சைக் கொடி காட்டிய ஸ்டாலின்!

Theni

oi-Arsath Kan

தேனி: தமிழகம் கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள கண்ணகி தேவி கோயிலுக்கு சாலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசு ரூ.1 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளது.

இது மட்டுமல்லாமல் மங்கலதேவி மலையில் உள்ள கண்ணகி கோயிலை இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் கொண்டு வரவும் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

கண்ணகி கோயிலுக்கு சாலை அமைப்பது தொடர்பாக தேனி மாவட்ட மக்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பல முறை ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் கோரிக்கை வைத்தும் வேலைக்கு ஆகவில்லை.

இந்நிலையில் திமுக ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற 18 மாதங்களில் ஆய்வுப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

The Tamil Nadu government has earmarked Rs 1 crore for the possibilities inspection on construction of a road to the Kannagi Devi temple located on the Kerala border.