கார்த்திகை தீபத்தை முதலில் யார் ஏற்றுவது? தேனியில் தங்கதமிழ்ச் செல்வன்- ஓபிஎஸ் மகன் இடையே மோதல்

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் பெரியகுளம் அருகே உள்ள கோயிலில் கார்த்திகை தீபத்தை யார் ஏற்றுவது என்பது தொடர்பாக ஓபிஎஸ் குடும்பத்தினருக்கும் திமுகவின் தங்கதமிழ்ச் செல்வனுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.

தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே உள்ளது கைலாசப்பட்டி. இங்கு மலை மேல் கைலாசநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி பாழடைந்து காணப்படுகிறது.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு ஓபிஎஸ்ஸின் அரசியல் வளர்ச்சிக்கு பின்னர் அவரது குடும்பத்தினரின் முயற்சியால் இந்த கோயிலில் புனரமைப்பு பணிகள் செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் பக்தர்கள் சிரமமின்றி வந்து செல்ல சாலை வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டது.

