இனி தேனிக்கு தக தையா தையா! பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொடங்கும் ரயில் போக்குவரத்து! இனி ஹாப்பி அண்ணாச்சி!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : மதுரை தேனி மாவட்ட மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான தேனி ரயில் சேவை மே 26ஆம் தேதியிலிருந்து 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் தொடங்குவதால் மதுரை தேனி மாவட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

மதுரை-போடி இடையே 90.4 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மீட்டர்கேஜ் பாதை அகற்றப்பட்டு அகல ரயில்பாதையாக மாற்றும் பணிகள் கடந்த 2011-இல் தொடங்கின.

தொடக்கத்தில் போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாமல் பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடத்தன. இதனால் பணியை வேகமாக முடிக்கக்கோரி பல்வேறு அமைப்புகள், பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

