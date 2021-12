அரசு பேருந்தில் மாஸ்க் போடாதவர்களை வறுத்தெடுத்த தேனி ஆட்சியர்.. வீடியோ வைரல்!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி: தேனியில் முகக்கவசம் அறியாதவர்களை தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவே இல்லையா என கடுமையாக திட்டிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது..

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் சற்று அதிகரித்துள்ள நிலையில் தடுப்பூசி போடும் பணி முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளது. தமிழக சுகாதாரத் துறை சார்பில் தமிழகத்தில் 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மையங்களில் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக தேனி மாவட்டத்தில் பதிமூன்றாவது மாபெரும் கொரோனா தடுப்பு ஊசி செலுத்தும் முகாம்கள் 386 மையங்களில் நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்துகொண்டு முதல் மற்றும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசியைப் போட்டுக் கொண்டனர்.

English summary

The video of Theni District Collector scolding those who do not know the face mask in Theni is spreading virally on social networking sites.