அதிமுகவில் எந்த சலசலப்பும் இல்லை.. குழப்பமும் இல்லை.. கடம்பூர் ராஜூ திட்டவட்டம்

oi-Udhayabaskar

கோவில்பட்டி : அதிமுகவில் எந்த குழப்பமோ, உட்கட்சிப் பூசலோ இல்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்தார்.

கோவில்பட்டியில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடுவோரின் வேட்பு மனுவை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் கடம்பூர் ராஜூ இதை தெரிவித்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பல அமமுக நிர்வாகிகளும் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் கடம்பூர் ராஜூ முன்னிலையில் சேர்ந்தனர்.

English summary

Former AIADMK minister Kadambur Raju said there was no confusion or infighting in the AIADMK. Kadampur Raju said this after receiving the nomination papers of the candidates contesting the local body elections in Kovilpatti. AMMMK executives also left the party and joined the AIADMK in the presence of Kadampur Raju.