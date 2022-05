கோடையில் பரபரத்த குற்றாலம்! கடைசி நேரத்தில் வேலி தாண்டிய ‘கருப்பு ஆடு’! திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக வெற்றி

Thirunelveli

Rajkumar R

தென்காசி : யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் குற்றாலத்தில் மூன்றாவது முறையாக நடைபெற்ற பேரூராட்சி தலைவருக்கான மறைமுகத் தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த கணேஷ் தாமோதரன் திமுக உறுப்பினர் ஒருவரின் ஆதரவுடன் 5 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது திமுகவினரை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற்றது. தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பின்னர் மேயர், நகராட்சி தலைவர், பேரூராட்சி தலைவருக்கான மறைமுக தேர்தல் மார்ச் 4ஆம் தேதியன்று நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகளை திமுக கைப்பற்றிய நிலையில், தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் பேரூராட்சியில் மட்டும் இழுபறி நீடித்தது.

English summary

AIADMK's Ganesh Damodaran victory in the third time election for the Courtallam Town Panchayat President with the support of a DMK member has come as a shock to the DMK.