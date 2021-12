கலக்சன், கட்டுமணி, கரப்சன்.. திமுக அரசை விமர்சித்த பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை…

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி: திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் கமிசன் கட்டுமணி கரப்சன் ஆகியவை தலை தூக்கி வருகிறது என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி கோட்டை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாவட்ட தலைவர்கள் மண்டல தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர் அண்ணாமலை நெல்லையில் புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி மாவட்ட அலுவலகத்தை பார்வையிட்டார் .

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், அடுத்த மூன்று மாதத்தில் தமிழகத்தில் நிர்வாக ரீதியாக உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி மாவட்டங்களில் 19 இடங்களில் புதிய கட்சி அலுவலகம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட திறக்கப்பட இருப்பதாகவும் தமிழகத்தில் உள்ள பாஜகவின் 60 மாவட்டங்களிலும் சொந்தமாக கட்சி அலுவலகம் திறக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

English summary

BJP state president Annamalai has blamed the increase in corruption in the dmk governmentBJP Tamil Nadu leader Annamalai has said that corruption has increased in the DMK regime and that Tamil Nadu will remain calm only because law and order is better in the state.