குற்றால அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி... 2 டோஸ் தடுப்பூசி சான்றிதழ் அவசியம் மக்களே

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

குற்றாலம்: குற்றால அருவிகளில் 9 மாதங்களுக்குப் பிறகு குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகளும், வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். அருவியில் குளிக்க வருவோரிடம் இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழ் இருத்தல் வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அருவிகள் நகரம் என்று பெருமையோடு அழைக்கப்படும் நகரம் குற்றாலம். இங்குள்ள அருவிகளில் குளித்தால் மன அழுத்தம், உடல் வலிகள் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை. மெயின் அருவி, ஐந்தருவி, பழைய குற்றாலம் உள்ளிட்ட அருவிகளில் ஆண்டுதோறும் குளித்து மகிழ லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வருவார்கள்.

தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக குற்றால அருவிகளில் குளிப்பதற்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

English summary

The district administration has allowed visitors to take bath between 6 a.m. and 6 p.m. with some restrictions in Courtallam falls.