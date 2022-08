₹1க்கு பெட்ரோலா? போட்றா தம்பி பிரேக்க! நெல்லையில் கூடிய கூட்டம்! அப்பறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்டே!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

நெல்லை : நெல்லையில் கணவரின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி ஒரு ரூபாய் குறைத்து பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படும் என்பதற்கு பதிலாக ஒரு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் விற்கப்படும் என வைக்கப்பட்ட பேனரால் குதூகலம் அடைந்த வாகன ஓட்டிகள் பெட்ரோல் பங்கில் சென்று ஏமாந்த சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.

பொருளாதாரப் போட்டி நிறைந்த இந்த சமூகத்தில் ஒருவர் விரைவிலேயே செலவில்லாமல் கவனம் பெற வேண்டும் என்றால் தற்போது இருக்கவே இருக்கிறது சமூக வலைதளங்கள்.

பிரியாணி கடை, துணிக்கடை, செல்போன் கடை திறப்பு விழாவுக்கு பெரிய அளவில் பிரபலங்களை அழைப்பதை விட ஒரு ரூபாய்க்கு பிரியாணி, 50 பைசாவுக்கு டீ ஷர்ட், பத்து பைசாவுக்கு செல்போன் என அறிவித்தால் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் திரண்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் ஒரு ரூபாய் பெட்ரோல் என்று அறிவிப்பு தான் நெல்லையில் பேசுபொருளாக இருந்தது

பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்..வாகன ஒட்டிகளுக்கு மன நிம்மதி..நல்ல செய்தி எப்போது வரும்?

English summary

The motorists got excited by the banner which said that petrol will be sold at one rupee less instead of one rupee ; பெட்ரோல் ஒரு ரூபாய்க்கு பதிலாக ஒரு ரூபாய் குறைத்து விற்பனை செய்யப்படும் என்ற பேனரால் நெல்லை வாகன ஓட்டிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர்.