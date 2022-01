"வாக்குச்சாவடி வழிகாட்டி" திட்டத்திற்காக.. திருநெல்வேலி ஆட்சியருக்கு விருது.. தேர்தல் ஆணையம் கவுரவம்

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தேர்தல் ஆணையம் விருது வழங்கவுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு, கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் திருநெல்வேலி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலராக செயலாற்றினார். அப்போது, அனைத்து தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வாக்குச்சாவடி கண்காணிக்கப்பட்டது. இது மற்ற மாவட்டங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருந்தது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் இருக்கிறது. மாவட்டம் முழுவதும் 1,924 வாக்குச் சாவடிகள் உள்ளது. இந்த வாக்குச் சாவடிகள் அனைத்தும் ஜிஐஎஸ் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் முறையாக கண்காணிக்கப்பட்டது.

English summary

For working better using technologies in the last assembly election. The Election Commission will honour the Tirunelveli District Collector Vishnu.