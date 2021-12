நெல்லை பள்ளிக் கட்டிட விபத்து.. தீவிரமடையும் விசாரணை.. தலைமை ஆசிரியர் உள்பட 4 ஆசிரியர்கள் சஸ்பெண்ட்

Thirunelveli

oi-Udhayabaskar

நெல்லை : நெல்லையில் தனியார் பள்ளி கழிவறையின் சுற்றுச் சுவர் இடிந்து மாணவர்கள் பலியான நிலையில் தலைமை ஆசிரியர் உள்பட 4 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து நிர்வாகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

தலைமை ஆசிரியர் பெர்சீஸ் ஞானசெல்வி, உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஜேசுராஜ், அருள் டைட்டஸ், சுதாகர் டேவிட் ஆகியோரை பணியிடை நீக்கம் செய்து நிர்வாகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

டிசம்பர் 17ம் தேதி நெல்லையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் சாப்டர் பள்ளியின் கழிவறை சுற்றுச் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் மாணவர்கள் அன்பழகன், விஸ்வரஞ்சன், சுதீஸ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

English summary

The administration has ordered the suspend of 4 people, including the headmaster, after the perimeter wall of a private school toilet collapsed in Nellai, killing students. Headmaster Percy Gnanaselvi, physical education teachers Jesuraj, Arul Titus and Sudhakar David have been sacked.