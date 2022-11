சீமான் தமிழனே கிடையாது.. உளறுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.. நெல்லையில் எச்.ராஜா பரபர!

Thirunelveli

oi-Yogeshwaran Moorthi

நெல்லை: நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் தமிழன் இல்லை என்றும், அவர் தேவையில்லாமல் கோமாளி போல் உளறுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

நெல்லை மாவட்ட பாஜக நிர்வாகி மோடி கார்த்திக் இல்ல திருமண விழாவில் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, சிறுபான்மை தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க எச். ராஜா வந்த போது, பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களால் பட்டாசு வெடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

English summary

Seeman is not a Tamilisan says BJP senior leader H Raja in Nellai Senior BJP leader H.Raja has criticized that Naam Tamilar Party's Seeman is not a Tamilian and he should stop acting like a clown unnecessarily.