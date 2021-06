தென்மாவட்டங்களில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு.. அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு வைகோ பரபரப்பு கடிதம்

Thirunelveli

தென்காசி: தென்காசி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்பட தென்மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

வணக்கம், தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள சங்கரன்கோவில், புளியங்குடி நகராட்சிகள், திருவேங்கடம் பேரூராட்சி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ராஜபாளையம், சிவகாசி, திருத்தங்கல் ஆகிய நகராட்சிப் பகுதிகளுக்கு தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து கூடுதலாக குடிநீர் வழங்க வழிவகை செய்யும் "சங்கரன்கோவில் கூட்டுக் குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டம் பகுதி -1" எனும் திட்டத்திற்கு, தமிழக அரசால் 30.01.2017இல் நிர்வாக உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, 06.12.2017 முதல் வேலைகள் நடந்து வருகின்றன.

Vaiko has written a letter to Minister KN Nehru asking him to take immediate action to alleviate the drinking water shortage in Tenkasi, Tirunelveli, Tuticorin and Virudhunagar districts.