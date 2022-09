யாருப்பா உள்ள..? சுவர் ஓட்டைக்குள் இருந்து நெளிந்து வெளியே வந்த கொள்ளையர்கள்.. ‘வந்தது வந்துட்டோம்!’

Thiruvallur

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டம் கவரைப்பேட்டை அருகே டாஸ்மாக் கடை சுவற்றில் நேற்று நள்ளிரவில் ஓட்டை போட்டு உள்ளே இறங்கிய இரண்டு பேர் கடைக்குள் சாவகாசமாக மது குடித்துள்ளனர்.

போலீசார் ரோந்து சென்றபோது, டாஸ்மாக் சுவற்றில் துணை தென்பட்டதைப் பார்த்து உள்ளே லைட் அடித்துப் பார்த்தனர். அப்போது உள்ளே கொள்ளையர்கள் இருந்தது தெரியவந்தது.

உச்ச போதையில் இருந்த அவர்களை அதே ஓட்டை வழியே வெளியே வரவழைத்த போலீசார், அவர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர்.

சுவரில் போட்டிருந்த சிறிய ஓட்டை வழியாக பாம்பு போல நெளிந்துகொண்டு போதை ஆசாமிகள் வெளியே வந்தது தொடர்பான வீடியோ தீயாகப் பரவி வருகிறது.

In Thiruvallur district, two persons who were caught by the police after looting a Tasmac shop by punching a hole in the wall and drinking alcohol while sitting inside.