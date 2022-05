பர்த் டே பார்ட்டி..! மண்டைக்கேறிய மதுபோதை! ஒரே அடி... பிறந்த நாளே இறந்தநாளாக மாறிப்போன சோகம்..!

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் அருகே பிறந்தநாள் மதுவிருந்தில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய இளைஞரை நண்பன் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், பிறந்தநாளே இறந்தநாளாக மாறிய பரிதாபகரமான நிகழ்வால் அவர்களது உறவினர்கள் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அடுத்த அலமாதி கிருஷ்ணா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து (21). இவர் பிளம்பிங் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் பணி செய்து வந்தார்.

பிறந்தநாளான நேற்று மாரிமுத்து தமது நண்பர்களுக்கு மதுவிருந்து வைத்தார். அலமாதி ஏரியில் மாரிமுத்து தமது நண்பர்கள் ராமமூர்த்தி, லோகேஸ்வரன் ஆகியோருடன் இணைந்து கேக் வெட்டி பிறந்தநாளை கொண்டாடி பின்னர் மது அருந்தியுள்ளனர்.

English summary

A young man celebrating his birthday at a birthday party near Tiruvallur has been attacked and killed by a friend, leaving his relatives in mourning over the tragic event that turned his birthday into deathday.