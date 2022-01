உயிரை காப்பாற்ற மாஸ்க் போடுங்க, ஊரை காப்பாற்ற இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போடுங்க.. அதிமுகவின் அடடே போஸ்டர்

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் உயிரை காப்பாற்ற மாஸ்க் போடுங்க! ஊரை காப்பாற்ற இரட்டை இலைக்கு ஓட்டு போடுங்க..! என்ற வாசகம் அடங்கிய போஸ்டரின் புகைப்படம் அதிமுகவினரால் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதற்காக இன்று முதல் வேட்புமனு துவங்கியுள்ளது வேட்புமனு அளிக்க 4ம் தேதி இறுதி நாள் என அறிவிக்க பட்டது குறுகிய காலங்கள் உள்ளதால் ஆளும் கட்சி - எதிர் கட்சி என இரு பெரும் கட்சிகளும் போட்டா போட்டி போட்டுக்கொண்டு தங்களது வெற்றிக்கான முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

