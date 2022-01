ஐயா.. ஆல் பாஸ் செய்யுங்க! முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் பிளஸ் 2 மாணவர்கள் கோரிக்கை! பதில் என்ன தெரியுமா?

Thiruvallur

திருவள்ளூர்: கொரோனா பரவல் காரணமாக பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐயா.. பிளஸ் 2 எப்படியாவது ஆல் பாஸ் போட்டு விடுங்கள் என்று முதல்வரிடம் மாணவர்கள் கோரிக்கை வைக்க ஆரம்பித்துள்ளனர். மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அரசு ஆல்பாஸ் அறிவித்தாலும் மதிப்பெண்கள் எப்படி கணக்கிடுவது என்ற குழப்பம் எழுந்துள்ளது.

அப்போ எடப்பாடி, இப்போ ஸ்டாலின்! அய்யா 12th பாஸ் பண்ணி விடுங்க.. முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்த மாணவர்கள்

கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது பள்ளி மாணவர்கள்தான். நேரடி வகுப்புகள் நடைபெறாமல் ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு பிளஸ் 2 தேர்வுகள் முடிந்த பின்னர் கொரோனா லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த ஆண்டு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்குவதில் சிக்கல் இல்லாமல் இருந்தது.

அதே நேரத்தில் 1 முதல் பிளஸ் 1 படித்த மாணவர்களுக்கு ஆல்பாஸ் அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த 2020 - 2021ஆம் கல்வியாண்டில் கொரோனா இரண்டாவது அலை பரவத் தொடங்கியதை அடுத்து 1 முதல் பிளஸ் 2 வரைக்கும் ஆல்பாஸ் போடப்படும் என்று அறிவித்தார் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. இதனையடுத்து மாணவர்கள் கட் அவுட் வைத்து கொண்டாடினர்.

Plus two All pass Students request to CM Stalin: ( பிளஸ் 2 ஆல்பாஸ் முதல்வரிடம் மாணவர்கள் கோரிக்கை:With Plus 2 students on holiday due to the corona spread, students have begun to demand that the Plus 2 somehow pass all the way to the principal. The Chief Minister Stalin has smiled in return for their request. The government has accepted the students' request and announced Alpas, there is an expectation of how the marks will be calculated.