நாகதோஷம் கழிக்க பூஜைக்கு சென்ற.. கல்லூரி மாணவி மர்ம மரணம்.. சாமியார் முனுசாமி கைது

திருவள்ளூர்: தோஷம் கழிக்கப் பூஜைக்குச் சென்ற கல்லூரி மாணவி, சாமியாரின் ஆசிரமத்தில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் தனிப்படை போலீசார் சாமியார் முனுசாமியைக் கைது செய்துள்ளனர்.

திருவள்ளூரை அடுத்த செம்பேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணன்(வயது 45). இவருக்கு நிர்மலா என்ற மனைவியும், ஹேமா மாலினி ( 22) என்ற மகளும் உள்ளனர்.

இந்தநிலையில் ஹேமமாலினி திருவள்ளூர் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில் 3ஆம் ஆண்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து வருகிறார்.

Samiyar Munusamy is arrested by tamilnadu police, following to death of a college student in his ashram: Thiruvalluvar college student dies by suicide in ashram.