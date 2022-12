திருவண்ணாமலை தீபம் காண வரும் 30 லட்சம் பக்தர்கள்..பார் கோடுடன் கூடிய பாஸ்..டிஜிபி சைலேந்திரபாபு

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: தீப திருவிழாவை காண இந்த ஆண்டு 30 லட்சம் பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பக்தர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பார் கோடுடன் கூடிய பாஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார்.

சிவ பெருமானின் பஞ்ச பூத தலங்களில் அக்னி தலமாக பக்தர்களால் போற்றப்படுவது திருவண்ணாமலை. மலையே சிவமாக போற்றப்படுவதால் பக்தர்கள் நாள்தோறும் கிரிவலம் வந்து வணங்குகின்றனர். இங்கு தீப திருவிழா ஆண்டு தோறும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு கடந்த 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தினசரியும் காலை,மாலை பஞ்ச மூர்த்திகள் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றனர்.

நாளை மறுநாள் மகா தேரோட்டம் நடைபெற உள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடைபெறும் தேரோட்டத்தைக் காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் மகா தீபத்திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை, காவல்துறை டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு மற்றும் உயரதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துவருகின்றனர்.

English summary

30 lakh devotees are expected to visit Tiruvannamalai this year to witness the Deepam festival. Tamil Nadu Police DGP Sylendra Babu said that necessary security arrangements have been made for the devotees and a pass with a bar line has been introduced.