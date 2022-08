அதிமுக தொண்டர்களுக்கு பன்னீர்செல்வத்தை பிடிக்கவில்லை.. "இதுதான் காரணம்.." காமராஜ் ஆவேசம்

Thiruvarur

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருவாரூர்: திமுகவை ஓ.பன்னீர் செல்வம் மறைமுகமாக ஆதரித்து வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்ந்து பரபரப்பில் இருக்கிறது. இதனிடையே அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி, பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள ஆலோசித்து வருகிறார். இதற்காக தனது ஆதரவாளர்களிடம் தீவிரமாக செயல்பட அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

The issue of single leadership in the AIADMK continues to be a hot topic. Former AIADMK Minister Kamaraj has criticized O. Panneer Selvam for indirectly supporting DMK.