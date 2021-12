வரதனுக்கு "வரம் தரும் கைகள்.." ஏழுமலையானுக்கு பக்தர் நன்கொடை.. மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Tirupati

திருப்பதி : திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு பக்தர் ஒருவர் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வைர ஆபரணத்தை நன்கொடையாக வழங்கி உள்ளார்.

வைரம் மாணிக்கம் மற்றும் பவளத்தில் செய்யப்பட்ட 5.3 கிலோ எடையுள்ள கை உருவம் கொண்ட ஆபரணங்களை காணிக்கையாக செலுத்தி உள்ளார்.

வெங்கடேச பெருமாளை தரிசித்த பிறகு 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 2 கைகளை பெயர் சொல்ல விரும்பாத அந்த பக்தர் வழங்கி உள்ளார்.

A pair of 'Varada-Kati Hastas', made of gold and studded with diamonds and rubies, were donated to Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala by a devotee. The ornaments weighed around 5.3 kgs and worth about Rs 3 crores.