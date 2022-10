500 ரூபாய் நோட்டு! தட்டிலே வேண்டாம் உண்டியல்லேயே போடுங்க! ஓபிஎஸ்ஸிடம் சொன்ன திருப்பதி புரோகிதர்!

Tirupati

oi-Rajkumar R

திருப்பதி : திருப்பதியில் புரட்டாசி சனிக்கிழமையான இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்ய சென்றுள்ள தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் புரோகிதரின் தட்டில் 500 ரூபாய் நோட்டை போட்ட நிலையில், வேண்டாம் உண்டியலிலேயே போட்டுவிடுங்கள் என சைகை காட்டியுள்ளார்.

ஜெயலலிதாவுக்கு பிறராக அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமையாக, நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட இருக்கிறார்கள் என்ற பரபரப்பு அதிமுகவின் நீண்ட காலமாகவே தொற்றிக் கொண்டுள்ளது. தற்போதைய சூழலில் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை தான் ஓங்கி இருக்கிறது.

இதனிடைய கட்சியில் நீண்ட காலமாக பயணிக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் நான் தான் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என தனது பலத்தை நிரூபிக்க போராடி வருகிறார். இதனால் அதிமுகவில் மீண்டும் மோதல் வெடித்துள்ளது.

English summary

Former Chief Minister of Tamil Nadu, O. Panneerselvam who went to Tirupati today to have darshan of Swami on Puratasi Saturday. When placed a 500 rupee note on the priest's plate, he gestured that he should put it in the bill.