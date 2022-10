பந்தவாய் வந்திறங்கிய நித்யானந்தா! பல்லடத்தில் நடந்த பஞ்சாயத்து! உற்று பார்த்தால்..கடைசியில் ட்விஸ்ட்

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : கடத்தல், பாலியல் பலாத்காரம் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிக்கி தலைமறைவாக இருக்கும் பிரபல சாமியார் நித்யனந்த திருப்பூரில் உலா வந்ததாக இணையதளங்களில் தகவல் பரவியது. விசாரித்த போதுதான் அது நித்யானந்தா இல்லை. அது நித்யானந்தா போலவே இருக்கும் லோக்கல் சாமியார் என்பது.

பண மோசடி, பாலியல் பலாத்காரம், மிரட்டல் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிக்கி சாமியார் நித்தியானந்தா கடந்த சில வருடங்களாக தலைமறைவாகியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகில் ஒரு குட்டி தீவு விலைக்கு வாங்கி அதற்கு கைலாச என பெயரிட்டு அங்கே வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த பல மாதங்களாக அவர் இறந்துவிட்டதாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில், கடந்த குரு பூர்ணிமா அன்று நேரலையில் பேசினார். பின்னர் சிறிது இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் நேரலையில் தோன்றியுள்ள நித்தி பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கியுள்ளார்.

படிப்பு நல்லா வரணுமா பட்டு குட்டீஸ்.. சரஸ்வதி பூஜை நாளில் மறக்காமல் இப்படி வணங்குங்கள்!

English summary

Information spread on the internet that famous preacher Nithyananda, who is absconding in cases of kidnapping and rape, was strolling in Tirupur. It was only when he inquired that it was not Nithyananda. It turned out that it was Bhaskarananda, a local preacher who is the same as Nityananda