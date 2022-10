சுண்டைக்காய் விலை என்னனு கேட்டா விலைவாசி குறைஞ்சிடுமா? நிர்மலா சீதாராமனை சீண்டிய ப.சிதம்பரம்!

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பூர் : சென்னை மயிலாப்பூரில் சென்று சுண்டைக்காய் விலை என்ன? கீரை விலை என்ன? என்று கேட்டால் மட்டும் விலைவாசி உயர்வுக்கு தீர்வு கிடைக்காது என முன்னாள் நிதியமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை மயிலாப்பூரில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று காய்கறி வாங்கினார். நேற்று மாலை சென்னையிலிருந்து டெல்லி செல்வதற்காக விமான நிலையம் செல்லும் வழியில் மயிலாப்பூரில் தெருவோர கடையில் காய்கறி வாங்கினார்.

அப்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ நிர்மலா சீதாராமனின் அதிகாரபூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிரப்பட்டது. சென்னை மயிலாப்பூர் மார்கெட்டில் நிதியமைச்சர் காய்கறி வாங்கினார். அங்கு அவர் காய்கறி வியாபாரிகளுடனும் உள்ளூர்வாசிகளுடனும் உரையாடினார் என்று அந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டிருந்தது.

சென்னை சந்தையில் காய்கறி “பர்சேஸ்”.. தடையை மீறினாரா நிர்மலா சீதாராமன்? ரவுண்டு கட்டிய பியூஷ் மானுஷ்

English summary

What is the price of gourd in Chennai Mylapore? What is the price of lettuce? Former finance minister and senior Congress leader B. Chidambaram has criticized Union Minister Nirmala Sitharaman saying that asking only that will not solve the price hike.