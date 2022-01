லாக்டவுன்: தமிழகத்திலிருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பும் வட மாநில தொழிலாளர்கள்! அலைமோதும் கூட்டம்

Tiruppur

லாக்டவுன் பீதி: அவசரம், அவசரமாக சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பும் வடமாநில தொழிலாளர்கள்.. அலைமோதும் கூட்டம்

திருப்பூர்: தமிழகத்தின் தொழில் நகரமான திருப்பூர் மாவட்டம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. இங்கு வடமாநிலத்தை சேர்ந்த ஏராளமான தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

ஏராளமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் தங்கி இருந்து தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர். தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு உச்சத்தில் சென்று வரும் நிலையில் தினமும் இரவு ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தபடும் என்று அரசு அறிவித்தது.

English summary

northern workers are returning to their hometowns in a hurry In Tirupur. Workers in the North are returning home fearing that a severe curfew will be declared in Tamil Nadu as the corona epidemic continues to escalate