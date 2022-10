3 சிறுவர்கள் உயிர்களில் காட்டிய அலட்சியம்..திருப்பூர் விவேகானந்தா காப்பகத்திற்கு சீல்.. அரசு அதிரடி

Tiruppur

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பூர்: ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கான விடுதியில் கெட்டுப்போன உணவு சாப்பிட்ட 3 சிறுவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை திருப்பூரில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காப்பக நிர்வாகிகளின் அலட்சியமே சிறுவர்கள் உயிரிழப்புக்கு காரணம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ள அமைச்சர் கீதாஜீவன், விவேகானந்தா சேவாலயம் மூடப்படுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

திருப்பூர் அருகே அவினாசி, பூண்டி ரிங் ரோட்டில் விவேகானந்தா சேவாலயம் என்ற ஆதரவற்ற குழந்தைகள் காப்பகத்தில் கெட்டுப்போன உணவு சாப்பிட்ட 3 மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர். வாந்தி, மயக்கத்துடன் 12 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவம் திருப்பூரில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் சிறுவர்களின் மரணம் தொடர்பாக விசாரிக்க 5 குழுக்கள் அமைத்து அமைச்சர் கீதா ஜீவன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஒரு வேட்பாளர் ஒரே தொகுதி! கட்சிகளுக்கு கடிவாளம் போடும் தேர்தல் ஆனையம்! அரசுக்கு பறந்த பரிந்துரை!

English summary

The shocking incident of the death of 3 children who ate spoiled food in a hostel for orphaned children has created a big shock in Tirupur. Minister Geetha jeevan, who blamed the negligence of the orphanage administrators for the death of the children, announced the closure of the Vivekananda Sevalaya.