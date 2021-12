அடடே.. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைக்க.. கலெக்டர் செய்யும் செயலை பாருங்க.. குவியும் பாராட்டு!.. செம!

News

oi-Rayar A

மயிலாடுதுறை: மாறி வரும் காலநிலை மாற்றத்தால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் பெரும் சவாலாக விளங்குகிறது. இந்தியாவிலும் காலநிலை மாற்றம் பெரும் தலைவலியாக இருக்கிறது.

வாகனங்களில் இருந்து வெளிவரும் புகை சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கு முக்கிய காரணியாக விளங்குகிறது. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை தடுக்க வாரத்தில் ஒரு நாள் அரசு அதிகாரிகள் சைக்கிளில் வர வேண்டும். நடந்து அல்லது பொதுப் பேருந்தில் அலுவலகம் வரவேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

Mayiladuthurai District Collector Lalita travels to the office by bus once a week to reduce environmental pollution. He has been receiving rave reviews from various quarters