மியான்மரை தொடர்ந்து கம்போடியா.. சித்ரவதை செய்யப்படும் 400 தமிழர்கள்.. தாயகம் திரும்பிய தமிழர் வேதனை!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: கம்போடியா நாட்டில் உள்ள சமூக விரோத கும்பலிடம் தமிழகத்தை சேர்ந்த 400க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கித் தவித்து வருவதாக தாயகம் திரும்பிய சையது இப்ராஹிம் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

தாய்லாந்தில் ஐடி வேலை எனக்கூறி அழைத்து செல்லப்பட்ட 50 தமிழர்கள் உள்ளிட்ட 300 இந்தியர்கள், மியான்மர் நாட்டில் சட்ட விரோத கும்பலிடம் சிக்கியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

மியான்மரில் சிக்கித் தவிக்கும் தங்களை மீட்க கோரி, அவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவியது. இதனைத்தொடர்ந்து அரசின் முயற்சியால், 13 தமிழர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே மியான்மர் போல், கம்போடியா நாட்டிலும் இந்தியர்கள் சிக்கித் தவிப்பதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது.

பட்டினி, ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட்.. கம்போடியாவில் 400 தமிழர்களுக்கு நடக்கும் கொடுமை - மீட்க கோரும் ராமதாஸ்

English summary

Syed Ibrahim, who has returned home, has Requested Government that action should be taken to rescue those trapped in Cambodia without food.