குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளரை தோற்கடிக்க முடியும்.. டி.ராஜா சொல்லும் ஐடியா

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் வெற்றியை தடுக்க முடியும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசியப் பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வேட்பாளராக யார் நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று கேள்வி அனைத்து தரப்பினர் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. இந்தநிலையில், திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசியச் செயலாளர் டி.ராஜா, குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல், நுபுர் ஷர்மா சர்ச்சை, பொருளாதார சரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து பதிலளித்தார்.

English summary

CPI Leader D.Raja Shares his views on Various issues like Nupur Sharma Remarks on Muhammad, Indian Economy. Also He Commented that, BJP Victory is Questionable in President Election.