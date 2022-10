"ஆர்எஸ்எஸ் குணம் தெரியுமா! முதல்வரே நினைத்தாலும் பேரணியை தடுக்க முடியாது..!" பரபரத்த சூர்யா சிவா

Trichirappalli

திருச்சி: ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி விவகாரம் சர்ச்சையாகி உள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக பாஜகவின் சூர்யா சிவா சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

பாஜகவின் பிசி அணி மாநிலச் செயலாளர் சூர்யாவுக்கு நித்தியானந்தா தர்மரட்சகர் விருதை நித்தியானந்தா அறிவித்து இருந்தார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்தச் சூழலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக பிசி அணி மாநிலச் செயலாளர் சூர்யா சிவா சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

English summary

BJP Surya Siva latest press meet says he is very happy to recieve award from nithiyananda: BJP Surya Siva says RSS Ralley will surely happen in tamilnadu.