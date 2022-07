அறைக்குள் அரங்கேறிய ‘அந்த’ நடனம்! குஷியான திருச்சி ஒன்றிய சேர்மன்! யார் அந்த ‘மஞ்சள்’ சட்டை விஐபி..?

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திருச்சியில் கோவில் திருவிழாவிற்கு நடனம் ஆட வந்த நடன கலைஞர்களை தனி அறையில் வைத்து ஆபாசமாக நடனம் ஆட வைத்து பார்த்து ரசித்த திமுக நிர்வாகிகள் குறித்த வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கோயில் திருவிழாக்களில் ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சியில் ஆபாசமான வார்த்தைகளோ, நடனங்களோ இருக்கக் கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை கூறியுள்ளது.

நிபந்தனைகளை மீறி ஆபாசமாக வார்த்தைகள், ஆபாசமான நடனங்களும் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் உடனடியாக நிகழ்ச்சியை நிறுத்தி, சட்டரீதியான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Video footage of the administrators, who came to dance at a temple festival in Trichy, kept them in a separate room and made them dance obscenely, is being shared rapidly on social media.