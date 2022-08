ஓபிஎஸ்ஸுக்கு 'கிலி' கொடுக்க திட்டம்.. தயாராகும் மத்திய மண்டலம்.. பக்காவா ஸ்கெட்ச் போட்ட ஈபிஎஸ் டீம்!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை திருச்சி வரவிருப்பதையொட்டி, அவரது ஆதரவாளர்கள் ஏற்பாடுகளை தீவிரமாகச் செய்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவருக்கிடையேயான மோதல் காரணமாக, யாருக்கு செல்வாக்கு அதிகம் என்ற அதிகாரப்போட்டி நிகழ்ந்து வருகிறது.

இதனால், இருவரும் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம், பலத்தைக் காட்டும் வகையில் அவர்களது ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் நாளை திருச்சி வருகை தரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிறப்பாக வரவேற்பு அளிக்க மாவட்ட செயலாளர் குமார் தலைமையில் தீவிர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

AIADMK co-coordinator Edappadi Palaniswami is coming to Trichy tomorrow. In order to show their strength in the central zone, EPS supporters have been busy gathering huge crowds.