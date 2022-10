கமல், வெற்றிமாறன் சொன்னது 100க்கு 100 சரி.. ‘உங்க பருப்பு இங்க வேகாது’ - வரிந்துகட்டி வந்த வீரமணி!

Trichirappalli

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்சி : ராஜ ராஜ சோழன் குறித்து வெற்றிமாறனும், கமல்ஹாசனும் கூறிய கருத்து நூற்றுக்கு நூறு சரியானது என திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, ராஜ ராஜ சோழன் பற்றிய விவாவதங்கள் மீண்டும் வெடித்துள்ளன. இயக்குநர் வெற்றி மாறன், ராஜ ராஜ சோழனை இந்துவாக அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் எனப் பேசியிருந்தார்.

அதுகுறித்துப் பேசிய கமல்ஹாசன், ராஜ ராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து மதமே இல்லை எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், திருச்சியில் பேசியுள்ள திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி, ராஜ ராஜ சோழன் பற்றிய வெற்றிமாறன், கமல்ஹாசன் ஆகியோரின் கருத்துகளை ஆமோதித்துள்ளார்.

English summary

The comment made by Vetrimaran and Kamal Haasan about Raja Raja Cholan is hundred percent correct, If some people try to spread fanaticism based on their opinion, it not works here : Dravidar Kazhagam president K. Veeramani.